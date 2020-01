SAN BENEDETTO - Partita importante quella del Riviera (il via alle 15) con il derby marchigiano Samb-Vis Pesaro: i rossoblù vogliono confermarsi in zona playoff e magari guadagnare anche qualche posizione, la squadra di Pavan invece ha bisogno di punti per tenersi a debita distanza dalla zona a rischio. © RIPRODUZIONE RISERVATA