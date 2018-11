Torino-Parma: dalle 15 Segui La Diretta Granata in serie positiva, Emiliani in crisi

SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino e Parma si affrontano nel capoluogo piemontese nella prima delle 3 partite in programma in questo sabato di Serie A: i granata vengono da un ottimo periodo, 6 partite senza sconfitte e da ultimo la larga vittoria sul campo della Sampdoria nello scorso turno di campionato, mentre gli emiliani hanno raccolto un solo punto nelle ultime 3 sfide giocate grazie al deludente pareggio casalingo col Frosinone della scorsa settimana di fronte ai propri tifosi.Queste due squadre si sono affrontate in casa dei granata 14 volte, con sole 3 vittorie dei padroni di casa, 7 pareggi e 4 successi degli emiliani, l'ultima delle quali nel girone di andata del campionato 2012/2013, 1-3 grazie alle reti di Sansone, Amauri e Rosi per i ducali e gol della bandiera di Basha per il Toro. Il Parma inizia la partita di oggi con un digiuno di gol segnati che dura da ben 330 minuti, dall'ultima rete messa a segno da Ceravolo al 30' minuto sul campo del Genoa.