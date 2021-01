Sanremo 2021, frecciatina da Amadeus a Franceschini: posta lo screenshot delle faq del Governo (che gli danno ragione)

Festival di Sanremo, ormai è polemica aperta tra il presentatore Amadeus e il Governo. Dopo le parole di ieri del ministro Dario Franceschini che ha ribadito che il Festival dovrà tenersi senza pubblico, e la minaccia di Amadeus di tirarsi indietro e di non presentare più la kermesse, questa mattina tra le stories di Instagram dello stesso Amadeus (sul profilo condiviso con la moglie Giovanna Civitillo) è spuntata una frecciatina al ministro.

LEGGI ANCHE:

La foto è uno screenshot delle faq del Governo per quanto riguarda le trasmissioni televisive. La domanda è: “Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?”. E la risposta è chiara: “Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento ‘coreografico’ o comunque strettamente funzionale alla trasmissione”.

“Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia tra il pubblico o gli ospiti, sia tra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi”. “Qualora, per ragioni di produzione - si legge ancora - non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare l amascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazione dei ministeri di settore”.

Ultimo aggiornamento: 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA