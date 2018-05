Zarate e la moglie hard «Vorrei fare sesso con Beckham, lui lo sa»

di Domenico Zurlo

In tanti si ricorderanno di, l’ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina attualmente al Velez, dove è tornato dopo il brutto infortunio dell’anno scorso quando giocava nelle file del Watford di Walter Mazzarri. E in tanti si ricorderanno anche di, la sua bombastica moglie, una modella dalle forme strepitose, con cui secondo i ben informati era stato in crisi negli ultimi tempi.& Nulla di più falso, secondo Natalie, che si è fatta intervistare per chiarire la situazione, ed è finita se possibile per peggiorarla: «Non siamo in crisi - ha detto la ragazza - Lui è geloso perché sono tornata a fare la modella e spesso mi arrivano messaggi di un certo tipo. Anch’io lo sono perché le donne scrivono anche a lui».Ma la gelosia è l’ultimo dei problemi: Natalie ha infatti confessato le loro abitudini a letto, e le sue fantasie molto particolari. «e Mauro lo sa - ha ammesso candidamente - Mi dice che è un figo e mi darebbe il permesso. Anche io gli darei il permesso se volesse farlo con(foto sopra) è la ragazza più bella di tutta l’Argentina. Ma tutto rimane nella fantasia…». Poi il luogo preferito per fare sesso, la doccia, e un’altra abitudine hard: «Con Mauroci motiva». Chissà cosa ne pensa il suo allenatore.