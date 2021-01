Madalina Ghenea: «Non sto con Zaniolo, ci siamo visti una sola volta. Basta bugie»

La telenovela sulla vita sentimentale di Nicolò Zaniolo si arricchisce di un nuovo colpo di scena. L'attrice e modella Madalina Ghenea, che finora era stata indicata come nuova fiamma del giovane talento della Roma, ha infatti deciso di ricorrere ai propri legali per precisare: «Non stiamo insieme, ci siamo incontrati una sola volta e sono madre di una bambina, che non deve essere coinvolta in queste bugie mediatiche».

Madalina Ghenea, 33 anni, si è rivolta a due legali milanesi, Annamaria Bernardini De Pace e Federica Mendola: «La nostra assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo». L'attrice e modella, nota in tutto il mondo, era tornata a balzare agli onori delle cronache mondane dopo che il 21enne Nicolò Zaniolo, fresco di rottura con la coetanea Sara Scaperrotta, rimasta anche incinta, aveva iniziato a flirtare con lei sui social.

«In questi giorni sono state dette e scritte tante cose che hanno provocato dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: è arrivato il momento di fare chiarezza. Sono una grande lavoratrice e una mamma, negli ultimi 20 anni mi sono state attribuite relazioni che non ho mai avuto. Non sono fidanzata da molto tempo, l'ho detto molte volte, qui sui social e nelle interviste. Gestisco da sola la mia vita e quella della mia famiglia, sono indipendente e fiera di esserlo, le donne non hanno bisogno di un uomo per realizzarsi» - scrive Madalina Ghenea su Instagram - «Ho passato le vacanze con mia madre e mia figlia, ho incontrato Nicolò Zaniolo una sola volta: un incontro avvenuto grazie ad amici in comune, tra chiacchiere, battute divertenti e risate sui social. Tutto in trasparenza e alla luce del sole, non esprime un fidanzamento e non nasconde altro. Non trovate?».

