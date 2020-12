Zaniolo, la nuova fiamma è Madalina Ghenea: addio alla fidanzata storica Sara

È Madalina Ghenea la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo. Entrambi hanno dato indizi della liaison sui social, con un disegno che li ritrae insieme e un cuore, a fare da sigillo a quella che è la nuova storia del talento della Roma. Con Sara Scaperrotta, la storica fidanzata del 21enne giallorosso, è quindi finita: nella vita di Zaniolo ci sarebbe ora Madalina Ghenea, modella e attrice rumena di 33 anni.

Da circa 18 anni è in Italia, ha cominciato a lavorare a Milano proprio come modella e si è poi fatta conoscere grazie ad alcuni spot pubblicitari in tv, come quello per una nota compagnia telefonica con Raoul Bova e Teresa Mannino, e videoclip musicali. Poi arriva il grande schermo, con i ruoli ne ‘I soliti idioti – Il film’ e ‘Youth – La giovinezza’, di Paolo Sorrentino, oltre a una piccola parte in ‘Zoolander 2’. Nel 2016, Madalina Ghenea sale anche sul palco di Sanremo con Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele. Nel 2011, inoltre, partecipa anche a ‘Ballando con le stelle’.

