Yari Carrisi a Rivelo: «Mia sorella Ylenia è ancora viva, ha solo paura». Ospite nel salotto di real Time di Lorella Boccia il figlio di Al Bano e Romina Power è tornato a parlare della scomparsa di sua sorella e del rapporto con i suoi genitori

Ospite su Real Time nella nuova puntata di Rivelo, la trasmissione di interviste a volti noti condotta da Lorella il figlio di Al Bano, Yari Carrisi si racconta svelando aneddoti della sua infanzia e della sua vita attuale. Molto toccant il ricordo di Ylenia la sorella scomparsa nel 1994 e che lui non ha mai smesso di cercare: «Ho passato tanti anni della mia vita a cercare mia sorella Ylenia. Io sono sicuro che lei sia ancora in giro; posso immaginare che forse dopo tutto quello che è successo abbia paura della troppa esposizione mediatica. Dal 4 gennaio del 1994 non abbiamo più avuto nessuna notizia. I media hanno esagerato, sono rimasto a bocca aperta per le notizie assurde che hanno pubblicato. Ovviamente avrei voglia di rivederla». E su suo padre: «Mio padre è un personaggio incredibile, è come se fosse un fratello. Anche se ci sono miliardi di video, di libri, non è ancora conosciuto come l'ho conosciuto io».

