Come si chiamerà il terzo Royal Baby? I bookmaker puntano sul nome Mary

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca solo un mese alla nascita deled è già corsa al totonome, come è stato in passato per i principini: i bookmaker sembrano convinti cheesporrà un fiocco rosa e sistanno concentrando soprattutto sui nomi per bambine. Snai, come riporta Agipronews, punta su Mary, prima ipotesi a 4 volte la scommessa, seguito da Alice a 9,00.Sul podio anche Elizabeth - come la regina - a 10,00, con Victoria (altra celebre sovrana britannica) a 12,00. Solo a 15,00 i primi nomi maschili, Frederick, Arthur e James, mentre per Albert o Alexander si sale a 18,00. Stessa quota anche per Grace o Alexandra. Una piccola Catherine o Diana si gioca a 20,00 (come Henry), con Philip e Olivia a 25,00. A 30 volte la posta Caroline, Edward o William, con Charles offerto a 35,00. A 40,00 uno tra Richard, Alfred, Francis o Isabella, mentre per Adam si sale a 75,00. Ultima ipotesi in lavagna, Donald, offerto a 250, mentre la possibilità che i duchi di Cambridge non scelgano nessuno di questi nomi si gioca a 4,25. Nonostante la lavagna del totonome veda favoriti i nomi femminili, proegue Agipronews,i bookmaker non si sbilanciano sul sesso del bebè (con maschio e femmina offerti a 1,90), nè sul giorno e l’ora di nascita. Si punta invece sul peso: l’ipotesi più probabile, per Snai, è che il terzo Royal Baby pesi tra i 3,750 e i 3,99 kg (a 3,00). Un peso leggermente inferiore - tra i 3,5 e i 7,749 kg - si gioca a 3,50, mentre per oltre 4 kg si sale a 4,50.