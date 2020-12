William e Harry, "tregua natalizia": si scambiano i regali di Natale (ma non si vedranno)

L'hanno definita una tregua natalizia tra Harry e William ormai sempre di più ai ferri corti. Ma non a Natale. Nonostante le tensioni riportate in seguito all'uscita del principe Harry dalla famiglia reale, il duca di Cambridge e il duca di Sussex si sono infatti scambiati regali per le loro famiglie. Il principe Harry, 36 anni, e Meghan Markle, 39 anni, hanno inviato regali al principe William, 38 anni, e alla sua famiglia dopo un viaggio di shopping in un'esclusiva boutique vicino a Santa Barbara, ha riferito The Sun. Meghan Markle avrebbe aggiunto un tocco personale usando le sue abilità di calligrafia per scrivere messaggi alla nipote e ai nipoti di Harry: il principe George, 7 anni, la principessa Charlotte, cinque e il principe Louis, due. Anche il Duca e la Duchessa di Cambridge, entrambi di 38 anni, hanno inviato un regalo al principe Harry, Meghan e al loro figlio di 17 mesi, Archie. Kensington Palace ha rifiutato di commentare.

Dopo l'annuncio del Primo Ministro, Boris Johnson, che ha messo la Gran Bretagna in lockdown anche i piani del Duca e della Duchessa di Cambridge sono sconvolti come altre famiglie nel Paese. Il piano originale prevedeva che il Duca e la Duchessa, con i figli George, Charlotte e Louis, si recassero nella casa di II grado dei Middletons a Bucklebury, Berkshire, per i festeggiamenti, scrisse Emily Andrews per il Mail on Sunday. Anche la sorella di Kate, Pippa, suo marito James e il figlio Arthur avrebbero dovuto unirsi alla famiglia a Bucklebury per Natale. Ma, alla luce di quanto sta accadendo in queste or, i piani sono ovviamente cambiati.

La regina ha deciso di trascorrere questa stagione festiva "molto tranquillamente" con il Duca di Edimburgo al Castello di Windsor.





