Wanda Nara e il sexy vestito che scoppia a Tiki Taka: fan impazziti

Wanda Nara e il vestito che scoppia a Tiki Taka. La moglie agente di Mauro Icardi domenica sera si è prsentata in TV a Mediaset con un vestito rosso super sexy attillato che metteva in risalto il seno abbondante. Wanda ha postato tutto su Instagram ricevendo subito una marea di like. Non solo, nelle storie ha evidenziato le difficoltà per il posizionamento del microfono proprio in mezzo al decolleté abbondante in camerino.

Francesca Icardi come Wanda Nara: a soli 4 anni è giá una modella

Gf Vip, dopo Wanda Nara svelato il prossimo opinionista: è un cantante famoso

Il post e il video pubblicati sui social hanno fatto impazzire i fan, tra like e commenti divertiti.

E nella stessa serata la signora Icardi ha pubblicato le immagini dei preparativi nei camerini lasciando intravedere il seno della collega Giorgia Venturini. Un errore a cui ha rimediato subito, ma per poco è stato possibile guardare il generoso decolletè dell'ex naufraga de "L'Isola dei Famosi".



Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA