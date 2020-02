Wanda Nara e il Grande Fratello Vip, replica alle critiche: «Mi sveglio alle quattro per lavorare»

Ultimo aggiornamento: 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante il Grande Fratello Vip 2020, dove occupa la sedia dell’opinionista a fianco del collega Pupo, Wanda Nara è stata criticata perché ha affermato di dover lavorare per mantenere i figli e naturalmente la rivelazione, data anche la remunerativa professione del marito calciatore Mauro Icardi, ha scatenato un putiferio. Wanda risponde sottolineando di essere una donna impegnata a livello lavorativo, tanto da svegliarsi anche alle quattro del mattino per i vari impegni.L’educazione dei figli è al primo posto: Io sono convinta che si insegni tutto con l’esempio e nulla con le parole – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi”, in edicola mercoledì 19 febbraio - “Il mio desiderio è che i miei figli abbiano una carriera, un lavoro, un’indipendenza. Da grandi dovranno rispettare il denaro e per farlo devono sapere quanto costa averlo”.Infine una accenno ai suoi impegni professionali: “È vero, sono sposata da sette anni con Mauro, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni.... E Mauro mi dice: “Non ci credo”. A me, a fronte di tutto quello che è successo nella vita, viene difficile dire di no a una proposta di lavoro, ho vissuto altri anni e altri tempi”.