Wanda Nara è scatenata: regali milionari rifiutati e festa a sorpesa senza Icardi

Due mesi fa, ormai, scoppiava uno degli scandali più discussi degli ultimi tempi. Il 16 ottobre iniziava il Wandagate, con Eugenia la China Suarez che è stata travolta dalla furia di Wanda Nara, dopo aver scoperto il tradimento di Mauro Icardi. Adesso, Wanda torna per la prima volta in Argentina e la showgirl è davvero scatenata.

Wanda approda a Buenos Aires da neo 35enne e ha deciso di festeggiare, un po' in ritardo, il compleanno con la sua famiglia. E lo ha fatto proprio in grande stile. La sorella Zaira ha organizzato per lei un esclusivo party a sorpresa, a cui ha parecipato anche la madre Nora Colosimo. Ma a stupire e a fare scalpore è l'assenza di Mauro Icardi, impegnato ancora per una settimana con gli impegni calcistici con il suo club: il Paris Saint Germain.

Ma gli impegni del marito non hanno certo fermato la showgirl che si è scatenata per celebrare al meglio il suo compleanno con famiglia e amici. Le foto social e le Instagram Sories della serata hanno fatto subito il giro del mondo diventando virali.

Wanda Nara è atterrata nel pomeriggio di lunedì 13 a Buenos Aires. Ad aspettarla, oltre ai famigliari, c'era anche una nutrita schiera di cronisti, ansiosi di strapparle una dichiarazione. Ma non è tutto qui. Sembra che appena arrivata lady Icardi abbia rifiutato un regalo milionario da far girare la testa. «Alla porta di casa è arrivato un camion per i traslochi pieno di mobili di una nota marca che lei non aveva chiesto - ha rivelato Yanina Latorre a Lam -. E lei li ha presi e li ha restituiti. Ha detto loro che non li voleva». Probabilmente la nota marca pensava di potersi far pubblicità facile, visti i 10 milioni di follower della showgirl, ma Wanda non ha voluto saperne. E, adesso, dovrà accontentarsi dei regali dei suoi amici e parenti.

