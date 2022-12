Wanda Nara a Ballando con le Stelle, il cachet da capogiro: ecco quanto avrebbe preso

Cosa succede tra Mauro Icardi finito a giocare in Turchia e la sua signora (e agente) Wanda Nara? Qualcosa non va. Per quanto i due abbiamo sempre cercato di nascondere o addirittura negare la propria storia adesso la loro relazione sta prepotentemente venendo a galla. Wanda Nara aveva provato a rimettere insieme i cocci della sua storia con Mauro Icardi, si era tornato a parlare storia che ripartiva, di gravidanza, tutto naufragato nel mare delle Maldive…

Il nuovo fidanzato

Per lei ora sembra esserci spazio solo per il rapper LGante. Ma tutto ruota ancora attorno al pallone, come nei precedenti matrimoni della show girl, il pallone è il filo conduttore anche questa relazione. I due, hanno postato una storia sui social di LGante nella quale erano insieme a guardare la semifinale Mondiale tra Argentina e Croazia con il rapper che ha documentato anche i festeggiamenti da lui diretti dopo il 3 a 0 di Messi e compagni ai croati.

Come detto Wanda fino a poco tempo fa aveva smentito il legame con il rapper ma queste immagini, che li ritrae insieme ed uniti fuga ogni dubbio o tentativo fatto per depistare il gossip.

Ma in molti sostengono sia solo una furba strategia mediatica della effervescente argentina per attirare attenzione, accrescere il suo fatturato e lanciare la sua nuova linea di cosmetici. E a proposito di fatturato…

Il compenso a Ballando

Secondo quanto raccolto dal settimanale Oggi “dalle gole profonde di viale Mazzini” la signora Icardi avrebbe ricevuto dalla Rai un importante compenso economico per partecipare, qualche settimana fa, a Ballando con le stelle. Si parla di una cifra intorno ai 30 mila euro.