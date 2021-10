Wanda Nara, Mauro Icardi detta le condizioni per la pace: il colpo di scena

Mauro Icardi comincia a dettare condizioni per tornare insieme a Wanda Nara. Sembrava disposto a tutto pur di far dimenticare alla moglie il presunto tradimento e la chat con Eugenia ‘China' Suarez. Nel tentativo di rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore ha deciso di dare una svolta alla situazione. A rischio anche la carriera e gli allenamenti nel Paris Saint-Germain.

Wanda Nara, le condizioni di Mauro Icardi

Chi era convinto che fosse tornato il sereno tra i due si dovrà ricredere. Nella soap opera si è inserita anche la presunta amante che si è sfogata sui social dichiarandosi "sedotta e abbandonata". Per porre un freno a questo caos mediatico, il campione ha posto le sue condizioni. Secondo quanto riportato da Yanina Latorre in ‘The morning angels' di ‘Channel 13' a LAM, sono tre le richieste specifiche che Mauro Icardi ha avanzato a Wanda.

Icardi ha chiesto alla compagna di chiudere i loro seguitissimi profili Instagram, il tutto dopo aver condiviso come ultima foto, uno scatto di famiglia. Questo significherebbe dire addio al lavoro da influencer per concentrarsi esclusivamente sul suo lavoro di procuratrice e agente del centravanti. Wanda inoltre dovrebbe evitare l'aereo privato per motivi personali.

