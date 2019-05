Wanda Nara e le foto hot con Icardi: «Per me è lavoro E non cancella 130 gol»

-. Io con Instagram lavoro, vivo di questi shooting e Mauro non ha nessun problema. Non è stato il momento giusto? Non scegliamo noi quando pubblicare le foto, comunque ne mancano ancora due da mettere online. La partita con l'Udinese? C'era un rigore su Mauro, ha il piede nero, non so come mai non siano andati a rivederlo al Var».





Le foto hot dihanno fatto decisamente parlare negli scorsi giorni: in un'annata da dimenticare per l'ormai ex capitano interista, Maurito ha collezionato più polemiche che gol. E la moglie-manager del numero 9 nerazzurro, durante Tiki Taka di ieri sera, ha commentato quest'ultimo caso: «Le foto scattate insieme a Icardi? È lavoro, nient'altro», ha detto Wanda.«Sono state fatte in bianco e nero, nessun riferimento o messaggio - ha aggiuntoRispondendo poi ad alcuni commenti su Instagram, Wanda Nara ha spiegato: «Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol e non ha dimenticato come si gioca - le sue parole -. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice. Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui».