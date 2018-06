Wanda Nara, l'estate hot in bikini. E i follower anche stavolta apprezzano

Caribe ÔŁĄ´ŞĆ Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Giu 23, 2018 at 5:10 PDT

Lunes de verano ­čľĄ #morning Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Giu 25, 2018 at 5:47 PDT

Wanda Nara inarrestabile. Dopo il safari in Africa e il mare delle Seychelles, continuano le vacanze della signora (e manager) Icardi in compagnia del marito Mauro, super bomber dell'Inter ma escluso dalla nazionale argentina ai Mondiali di Russia. E il mare è il momento giusto per indossare nuovi costumi e postare le foto sul profilo Instagram sfoggiando un fisico al top nonostante le cinque gravidanze.E non è un caso se il suo profilo di Wanda arriva quasi a un milione e mezzo di follower.