Wanda Nara-Icardi, addio definitivo? Spunta un video hot di Eugenia Suarez

Tutto è bene... quel che finisce bene, si pensava. E invece non c'è pace per Wanda Nara e Mauro Icardi. A pochi giorni dalla riappacificazione fra i due, è scoppiato di nuovo il caos. La foto postata su Instagram da Wanda per suggellare in mondo visione la pace fra i due è stata cancellata. La dolce e romantica foto, dopo la lite furiosa che ha appassionato milioni di follower, è sparita e sulla coppia si abbattuta una nuova tempesta. Questa volta l'oggetto della discordia sarebbe un video hot sul cellulare di Maurito. E l'autrice è proprio Eugenia Suarez.

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno litigato di nuovo per colpa di Eugenia Suarez, colei che ha fatto letteralmente perdere la testa all'attaccante del Paris Saint Germain. La giornalista Yanina Latorre, da sempre molto informata sulla rottura tra i coniugi Icardi, ha dichiarato al programma «Los Angeles de la Mañana» che l'ex Inter avrebbe chiuso la sua pagina Instagram dopo aver riallacciato i rapporti con «La China».

Nonostante il grande polverone che si era alzato pochi giorni fa, i due avrebbero ripreso a sentirsi. Non su Whatsapp o nei direct di Instagram, bensì, su Telegram. Wanda Nara pensava di aver vinto contro la bella Eugenia e, invece, ha fatto i conti con una nuova chat segreta fra i due dove sarebbe spuntato anche un video hot.

Yanina Latorre riferisce che Wanda Nara avrebbe trovato un video hot sul cellulare di Mauro, dove l'attrice e cantante 29enne pratica dell'autoerotismo. Secondo la giornalista, «La China» avrebbe fatto lo stesso con altri giocatori della Nazionale argentina, ma a cadere nella trappola d'amore è stato proprio Icardi.

«Eugenia ama riprendersi e inviare tutto ai ragazzi che le piacciono - ha aggiunto la giornalista -. È una cattiva persona».

