Wanda Nara hot, la foto in topless è esplosiva: oltre mezzo milione di like

Mezzo milione di like per Wanda Nara, che in uno degli ultimi post su Instagram, con le sue forme in mostra, ha lasciato a bocca aperta i suoi followers. L'argentina ha pubblicato una foto in topless in cui lascia intravedere i seni. Si copre con il braccio, ma il decolletè esplosivo è ben visibile. La foto pubblicata da Wanda Nara su Instagram ha scatenato i fan.

Nel giro di poche ore, lo scatto allo specchio ha fatto il giro del web. Per la moglie di Mauro Icardi - con cui è sposata dal 2014 e da cui ha avuto due figlie Francesca Nara (5 anni) e Isabella (4 anni) - non è una novità stuzzicare la fantasia dei suoi follower di Instagram, ad oggi oltre 7 milioni, pubblicando foto in cui mette in mostra le sue forme generose.

