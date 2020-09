«Wanda Nara si fa fotografare il c...o dal figlio»: la foto hot che scatena la polemica social

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono goduti gli ultimi giorni di vacanza prima di ricominciare con la vita quotidiana parigina. E nell’ultima parte della loro estate, Wanda è stata beccata dai paparazzi del tabloid britannico The Sun in pose decisamente sexy, con un bikini nero che lasciava poco spazio all’immaginazione.

Come sottolineato dallo stesso Sun, e come hanno notato diversi utenti su Twitter, la signora Icardi ed ex moglie di Maxi Lopez si mette in posa per un fotografo d’eccezione: uno dei suoi figli, avuto proprio dalla precedente relazione con Lopez. Sui social c’è chi la attacca duramente («Si fa fotografare il c… dal figlio»), ma c’è anche chi la difende: «Per lui è solo una foto alla mamma in costume, la malizia la aggiungiamo noi».



Wanda Nara che si fa fotografare il culo dal figlio mi fa più senso dell ingresso nel panorama culturale, sociale ed economico della signora di Mondello. pic.twitter.com/IgtoQEiTDr — batigol (@AntonioBatigol) September 10, 2020

