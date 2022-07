Wanda Nara e le foto "senza filtro". Lei replica: «Ho la cellulite e mangio la pizza, ma ho successo lo stesso»

Da giorni Wanda Nara è tornata al centro dell'attenzione, per la pubblicazione di alcune foto che la ritraggono senza filtri, e quindi con tutte le imperfezioni di una donna qualunque (spesso nascoste nei suoi post su Instagram). La signora Icardi ha così deciso di lanciare un messaggio forte, sulla body positivity e l'accettazione di sé stessi. «Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male», ha scritto Wanda.

Wanda e la body positivity

«Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto - continua Wanda nel post pubblicato tra le Stories -. Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o un terrazzo con bella vista... io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili. Dato che anche le mie figlie piangono e fanno i capricci non le posto in quei momenti. Aspetto che siano di buon umore per fotografarle..».

Nessun problema a farsi vedere per quello che è davvero: «Insomma, il ritocco può giovare o nuocere, vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo. E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l'acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque... sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete», conclude. La wag argentina si trova in vacanza a Ibiza ed è in attesa di conoscere quale sarà la prossima città dove andrà a vivere. Dopo tre anni a Parigi, sembra infatti arrivato il momento di un trasferimento per il marito e lei è pronta a seguirlo.