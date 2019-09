Walter Nudo ritrova l’amore jogging "al bacio" con la fidanzata Roberta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, aver spaventato tutti con l’operazione al cuore mentre era a Los Angeles, Walter Nudo trova finalmente l’amore. Walter, che aveva fatto sapere di non aver rapporti con le donne da oltre un anno, ha una nuovaI due si sono conosciuto lo scorso giugno e vivono insieme a Milano: “Chi” li ha fotografati mentre si allenano in un parco e si scambiano baci a passo di jogging. Nudo, oltre alle numerose fiction in cui ha recitato, si è aggiudicato due reality, la prima storica edizione dell’Isola dei Famosi e appunto il Grande Fratello vip.Molto riservato sulla sua vita privata, ha due figli, Elvis e Martin Carlos, nati dalla sua passata relazione con Tatiana Tassera. Nel 2009 si è sposato a Las Vegas, tramite rito civile, con la stilista francese Céline Mambour.