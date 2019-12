Walter Nudo dopo i due ictus: «Ho un ombrellino al cuore che tappa un buco»

Walter Nudo, l'ictus, l'operazione al cuore e il ritorno a una vita normale: «Ora un ombrellino che praticamente tappa un buco». Il vincitore della prima edizione dell'Isola dei Famosi nel 2003 torna a parlare dei suoi problemi di salute. Ad aprile di quest'anno è stato ricoverato d'urgenza a Los Angeles per un malore. Ha confermato di aver avuto due ictus e una'operazione al cuore dove ora ha «un ombrellino che praticamente tappa un buco». Lo ha fatto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Comunque grazie a Dio sto bene ora», dice. Però quanto è accaduto gli ha fatto capire che «la vita è troppo corta per poter stare dietro alle ca**ate, perdere tempo dietro alle ca**ate. Non voglio più perdere tempo - aggiunge - e non dovreste perdere tempo neanche voi. Perché? Perché noi siamo degli yogurt, con la scadenza. Solo che nel caso dello yogurt vedi la scadenza, ma noi non sappiamo la nostra». «Quindi è molto importante non perdere tempo - ribadisce Walter Nudo - cercate di pensare a quello che vi fa stare bene a prescindere da quello che succede fuori».



