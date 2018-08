Vittorio Brumotti, parole d'amore a Annachiara e frecciatina alla ex Giorgia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sembra aver trovato la sua dimensione e la felicità con la nuova compagnama in una recentenon è mancata unada qualche mese ormai fidanzata con Filippo Magnini.Al settimanale Intimità, l'inviato di Striscia la Notizia ha parlato del suo rapporto con Annachiara: « la mia principessina. Una persona riservata, che non appartiene al mondo dello spettacolo e per me questo è meraviglioso. Con lei mi sembra di vivere il tempo delle mele», ha dichiarato. I due condividono sui social i loro momenti insieme e sono tante le occasioni in cui si lasciano andare a piccole e grandi avventure. A tal riguardo ha parlato delle sue intenzioni per l'estate: «Partiremo insieme, ma non per mete come Ibiza e Formentera, che non fanno per noi. Ci piacerebbe vedere l’Islanda, sempre su due ruote, naturalmente».La frecciatina pare essere arrivata dritta dritta a Giorgia Palmas, con cui non sembra ci sia stata una separazione serena. I due sono sempre legati dalla figlia che hanno avuto insieme, Sofia, ma pare che l'equilibrio non sia stato ancora raggiunto. Il riferimento a luoghi vacanzieri mondani, snobbati a quanto pare da Brumotti e dalla compagna, e forse per Giorgia che invece pare apprezzare molto alcune mete insieme alle amiche e all'inseparabile Filippo.