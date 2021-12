Chiara Ferragni e Fedez, la figlia Vittoria è di nuovo malata: «Torniamo a Milano per stare vicino agli ospedali»

«Vittoria sta di nuovo male, ce ne torniamo a Milano». Chiara Ferragni e Fedez tagliano la vacanza in montagna e rientrano a casa. Lo spavento dello scorso ottobre, quando la secondogenita è stata ricoverata per il virus sinciziale, ha spinto i Ferragnez a cancellare il soggiorno sulle dolomiti. «Preferiamo stare vicino agli ospedali - ha detto Chiara in una story su Instagram -. Quest'anno non siamo stati molto fortunati con le vacanze. Speriamo che nel 2022 andrà meglio».

Virus respiratorio sinciziale, muore un bimbo di 11 mesi. È la stessa malattia che colpì la figlia dei Ferragnez

Vittoria sta male, Chiara e Fedez tornano a Milano

Fedez e Chiara Ferragni si trovavano da qualche giorno in un resort sulle dolomiti. Il primo ad ammalarsi è stato Leone, il primogenito. Poi è toccato (di nuovo) alla piccola Vittoria. A quel punto i Ferragnez hanno deciso di andare via: «Entrambi hanno fatto il tampone e sono negativi. Leone ha avuto la tosse, poi l'ha presa anche Vittoria» ha raccontato l'influencer.

Virus sinciziale, la malattia che ha colpito Vittoria

La piccola Vittoria, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, è stata ricoverata lo scorso ottobre per circa una settimana per aver contratto il virus sinciziale. Ma di cosa si tratta? Il VRS o virus respiratorio sincinziale è la prima causa di bronchiolite nei bambini e colpisce prevalentemente i lattanti e i piccoli entro l’anno di età. E' uno pneumovirus ed molto comune che i bambini, specie entro i primi 4 anni, lo contraggano. Ed è altrettanto comune che si reinfettino. L'immunità che si acquisisce, infatti, non dura a lungo.

