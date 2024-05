«Senza reggiseno? Sei una mamma, vergognati!». Vittoria Deganello sbotta contro gli haters: «Farà anche schifo ma ci nutro mia figlia»

Vittoria Deganello dice «basta» alle critiche e al bodyshaming. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si mostra in canotta e senza reggiseno. Premessa: l'influencer, mamma di Ginevra, nata dall'amore (ormai giunto al termine) con il calciatore Alessandro Murgia, ha deciso di proseguire da sola la sua maternità, aiutata dalla sua famiglia. Oggi l'influencer si è trovata a dover rispondere ad alcune critiche pungenti sul suo corpo.

La risposta di Vittoria Deganello

Numerosi sono stati i commenti al video che Vittoria Deganello ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Sei una mamma vergognati, senza reggiseno», scrive duramente un hater.

E ancora: «Che disagio. Cioè io mi sentirei a disagio. Ognuno è libero giusto ma un po' di pudore».

A questo punto Vittoria Deganello ha scritto un messaggio nelle sue Instagram stories in risposta a tutti coloro che l'hanno riempita di critiche. «Si potrei mettere un reggisento - ha scritto Vittoria Deganello nelle sue Instagram stories -. Sì il mio seno farà schifo e il mio chirurgo avrà fatto un lavoro pessimo. Sì le mie te**e saranno troppo grandi per il mio fisico. E sì sarà volgare e senza pudore. Ma sapete una cosa? Io sto bene così. Cammino a testa alta e nutro la mia bambina da 13 mesi a questa parte. Il reggiseno non l'ho mai messo e mai lo metterò, fatevene una ragione».