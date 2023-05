Victoria Cabello: «Non ho voluto figli, per questo sono così in forma. E non mi sono mai pentita»

Dalla malattia di Lyme alla maternità mancata:Victoria Cabello, in copertina su F, si racconta alla vigilia del suo ritorno in tv con "Viaggi pazzeschi", dal 23 maggio in prima serata su Tv8.

La malattia di Lyme

«I sintomi sono i più diversi: a me si inceppavano le parole, non avevo assolutamente più memoria, per il mio lavoro un disastro. E non sapevo se sarei mai tornata indietro. La strada per arrivare a una diagnosi, poi, è stata lunghissima. Quando mi sono ammalata stavo con una persona stupenda. Ma proprio perché non sono capace di condividere il dolore, ho chiuso la relazione».

I figli

«Sono in gran forma? Quando mi chiedono: "Ma cosa fai per avere questa pelle?", rispondo: Non sono sposata nè fidanzata, e non ho figli. Questo mi toglie dieci anni sicuri.Non ho mai sentito quella spinta ad averli. Mi sono concentrata sul realizzare me stessa, forse sono stata molto egoista. Ma non ho nessun senso di colpa e non mi sono mai pentita».