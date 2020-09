Victoria Beckham svela i suoi segreti: «Ecco tutto quello che faccio per la cura della mia bellezza»

Una dieta sana ed equilibrata, tanto esercizio fisico e una serie di prodotti di bellezza e di cura del corpo: Victoria Beckham rivela il suo segreto di giovinezza.

LEGGI ANCHE:

Gabriel Garko, coming out al Gf Vip e il post del compagno: un burattino che taglia i fili

Briatore dimentica il Covid con Naomi Campbell: «Ieri è venuta a trovarmi a Monaco»

La moglie di David Beckham, ed ex 'Posh Spice', ha rivelato in esclusiva al Telegraph tutto quello che fa, nel corso della giornata, per mantenersi in forma e in salute. Ammettendo anche di essere ossessionata dalla cura della pelle. «Cerco di alzarmi prima di tutti a casa, ho bisogno di dedicare del tempo a me stessa. Come prima cosa, bevo acqua calda con limone e aceto di mele, perché aiuta molto la digestione. Poi prendo due tazze di caffè, faccio una doccia e inizio a purificare il viso», ha spiegato Victoria Adams in Beckham.

La cura della pelle è una costante della giornata di Victoria Beckham, che spiega di essere sempre intenta a preparare maschere di bellezza insieme alla figlia Harper. Ci sono poi diversi prodotti molto apprezzati dall'ex musicista e stilista, purtroppo non per tutte le tasche: il prezzo varia da 92 a 180 sterline (da 100 a 200 euro). Senza contare la cura dei capelli con prodotti a base di collagene. Ampio spazio anche al cibo sano e all'esercizio fisico costante, perché i soli cosmetici, da soli, non possono fare miracoli...

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA