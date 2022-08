Victoria Beckham e Nicola Peltz in brutte acque: «Umiliata da mia nuora»

Sembra che tra Victoria Beckham e Nicola Peltz non scorra buon sangue. La neo sposa di Brooklyn Beckham aveva raccontato la sua versione dei fatti in una recente intervista a Variety, spiegando che la presunta ostilità era nata per via dell'abito scelto per il suo grande giorno, firmato Valentino e, non appartenendo al brand della suocera, aveva suscitato dissidi famigliari. «L'avrei indossato, lo volevo davvero, ma pochi mesi dopo, Victoria si è resa conto che il suo atelier non era in grado di portare a termine il lavoro, quindi ho dovuto scegliere un altro vestito». Queste dichiarazioni non sono per niente piaciute ai Beckham.

Stando a quando riporta la rivista Heat World, Victoria Beckham sarebbe furente con Nicola Peltz per via delle sue recenti dichiarazioni e si sarebbe sentita umiliata da lei.

Un insider sostiene che Nicola Peltz avrebbe fatto di tutto per non indossare un abito creato dalla suocera: «Victoria era impegnata in alcuni workshop a Londra e il suo staff non poteva recarsi a New York. Nicola non ha fatto nulla per andare in Europa, ha umiliato la madre di Brooklyn. In più, pare che Victoria Beckham e il marito abbiano deciso di non replicare pubblicamente e direttamente alle dichiarazioni per non alimentare i pettegolezzi. «Non vogliono infiammare una situazione già tossica» ha rivelato l'insider.



Le dichiarazioni di Nicola Peltz



Nicola Peltz, intervistata da Variety, ha spiegato l'origine del pettegolezzo che vedrebbe una faida in corso tra la sua famiglia e i Beckham. L'origine di tutto sembra sia avvenuto quando Nicola all'ultimo ha scelto di indossare per il suo grande giorno un abito firmato Valentino al posto del brand della suocera. «Victoria non mi ha detto che non potevo indossare un suo abito e io non ho detto che non volevo indossarlo. È lì che è iniziato il chiacchiericcio».