Regina Elisabetta, il giubileo di platino. Viaggio nei ricordi con intruso: «Candy so cosa vuoi»

A poche ore dal traguardo dei 70 anni di regno, è stato pubblicato un nuovo video della regina Elisabetta immersa tra i ricordi dei precedenti giubilei, in attesa di festeggiare domani domenica 6 febbraio, il giubileo di platino. Il momento preferito dai fan dei reali, è quello con uno dei cani tanto amati dalla sovrana che a 95 anni e 70 sul trono diventerà il monarca inglese con il regno più lungo.

APPROFONDIMENTI ANSIE La duchessa di Cambridge e la passione per il rugby dei figli:...

Le immagini mostrano la regina seduta nella Oak Room del Castello di Windsor mentre guarda i ricordi delle precedenti celebrazioni. Come riporta MyLondon, il momento che ha catturato l'attenzione di tutti, tuttavia, è quello che mostra, Candy la cagnolina dorgi (incrocio tra dachshund e corgi) che entra sul set video ricevendo dalla regina una coccola. «E da dove vieni? So cosa vuoi» le ha detto la stessa sovrana con affetto. Il simpatico dorgi è uno dei tre cani ancora di proprietà della regina, che ha anche un giovane corgi chiamato Muick, e un altro cucciolo di corgi, che ha sostituito Fergus il cucciolo di dorgi, morto a maggio dello scorso anno.

The Queen has taken a trip down memory lane as she viewed well-wishes from Jubilees gone by, ahead of celebrating 70 years on the throne this weekend.



But the monarch wasn't the only member of the royal household getting a sneak-peek - her pet dog Candy also took a look! pic.twitter.com/2VRX0FQ2H3

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) February 4, 2022