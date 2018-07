Veronica Satti riabbraccia il padre Bobby Solo: «Finalmente insieme»

di Silvia Natella

Veronica Satti: «Riabbraccio mio padre e mi sposo con Valentina»

ha finalmente riabbracciato il padredopo tanti anni trascorsi lontani l'uno dall'altra e una dolorosa causa in tribunale. L'ex concorrente delha realizzato il suo sogno. Le foto della "reunion" sono state pubblicate sul profilodella ragazza. Accanto ai due anche il figlio minore del cantante. «Finalmente insieme», si legge nella didascalia del post.Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, la ragazza aveva espresso il desiderio di porre fine alle ostilità e di riabbracciare il genitore. Il pubblico e gli opinionisti del programma condotto dasi erano subito schierati dalla parte della giovane senza comprendere le ragioni di Bobby Solo.aveva criticato duramente il suo atteggiamento. Alla fine del reality però il cantante aveva riacceso le speranze della figlia.E in questi giorni la sospirata pace tra i due è arrivata. Sul profilo ufficiale Instagram di Veronica è stata condivisa una foto che ritrae la 27enne in compagnia del padre e del piccolo Ryan, il figlio che Bobby Solo ha avuto nel 2013 dalla sua attuale compagna Tracy Quade e fratello di Veronica.Veronica aveva solo 13 anni quando il padre decise di accompagnarla a casa dei nonni e di non avere più niente a che fare con lei. La ragazza ha subito le conseguenze psicologiche di quel gesto, per poi finire nelle trasmissioni di Barbara D'Urso per raccontare la sua storia. Per mostrare la sua buona fede ha anche rinunciato agli alimenti.