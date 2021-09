Cecilia Rodriguez è una diva al festival di Venezia: due look diversi nella stessa giornata

VENEZIA - Non fa ancora parlare come la sorella Belen ma anche lei di attenzioni e di copertine ne conquista a volonttà. Cecilia Rodriguez arriva come una diva a Venezia. La 31enne è tra le protagoniste della seconda giornata della 78esima edizione della mostra del Cinema. Per l’occasione ha scelto due look diversi tra loro.

Per l’arrivo al Lido la sorella di Belen Rodriguez ha voluto in look elegante da business woman. Camicia bianca, pantalone biscotto e sandalo nude. Occhiali da sole, frangia e niente in vista per Cecilia che ha puntato sulla semplicità. Sul red carpet invece ha voluto stupire. A partire dal colore scelto per l’abito: un blu elettrico che non passa inosservato. La Rodriguez ha indossato una creazione di Lia Stublla, la stilista del Kosovo che ha firmato i vestiti di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, ma non solo.

