Vasco, vado Max: nuovo bolide disegnato da Aldo Drudi (il genio dei caschi di Valentino): «Ora viaggio comodo“

Vado al TMax. Vasco Rossi si è fatto un regalo: uno nuovo scooter disegnato da Aldo Drudi, l'autore dei caschi di Valentino Rossi (oltre che di alcuni manifesti della MotoGp). Nel garage della rocksta è entrato un nuovo Tech Max realizzato a Rimini (città che il Blasco predilige, da alcuni anni, per le vacanze) con livrea appositamente disegnata da Aldo Drudi. A dare annuncio della consegna sono stati lo stesso Vasco e la concessionaria D&G Motorsport Yamaha che ha svelato i desideri di Vasco: «La velocità mi piace sempre, ma ora voglio anche stare comodo, sbizzarritevi».

Vasco, alla consegna, era felicissimo. «Perfetto per girare in città - ha scritto su Instagram - consegnato dagli amici della concessionaria Yamaha D&G e disegnato per me da Aldo Drudi». Drudi, del resto, è una certezza