L'estate di Vanessa da mamma felice, a compagna sexy e innamorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone vacanze Vanessa Incontrada. Dopo gli impegni professionali, Vanessa, consuma la sua estate insieme ai suoi uomini il figlio Isal, 10 anni, e il compagno Rossano Laurini.L'ultima tappa è l'Acqua Village WaterParks sul litorale toscano, terra in cui vive e dove è solita trascorrere anche le vacanze estive.Per questa prima porzione d'estare, Vanessa ha scelto di condividere con i fan i momenti più belli delle sue giornate. Selfie in famiglia, corse in riva al mare, momenti romantici.Ieri, poi, un pomeriggio all'insegna del divertimento con il piccolo Isal sugli scivoli dell'Aqua Park di Follonica, parco acquatico gestito proprio da papà Rossano, di professione imprenditore.