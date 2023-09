Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, crisi superata: «Mi piacerebbe avere un altro figlio»

La famiglia è salva. E ora potrebbe anche allargarsi. Vanessa Incontrada e l’imprenditore toscano Rossano Laurini hanno superato la crisi che ha rischiato di dividerli. Una crisi superata come scrive Diva e Donna per il bene anche del loro piccolo Isal. Un amore ritrovato e celebrato dalla confermatissima conduttrice di Striscia la notizia: «Grazie per essermi stato vicino... grazie per avermi fatto ridere nei momenti non semplici da gestire... grazie con tutto il mio cuore... tu sei tu». Il messaggio d’amore per il suo Rossano pubblicato su Instagram da Vanessa ha raccolto consensi tra tutti i suoi fan.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, l'amore ritrovato

Per lei la famiglia è tutto.

E non lo ha mai nascosto. E qualche giorno fa ci ha tenuto ancora a ribadirlo: «C’è stato un momento nella mia vita in cui ho voluto, ho desiderato quello che ho, ossia un figlio e una famiglia mia. Per me la famiglia è un pilastro. Abbiamo una vita talmente movimentata e insicura su tante cose, soprattutto a livello professionale, che in ambito personale ho bisogno di punti di riferimento. E il mio punto di riferimento principale è proprio la mia famiglia».

E per la sua famiglia Vanessa ha deciso di combattere, di superare le difficoltà che hanno segnato il loro rapporto negli ultimi tre anni. La crisi era iniziata nel 2020, durante il lockdown: colpa forse di quella convivenza forzata che ha messo a dura prova loro e moltissime altre coppie. Ma ora tutto è tornato come prima. E Vanessa ha voglia di allargare la sua famiglia.

«Mi piacerebbe molto avere un altro figlio, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente». Parole dette a Diletta Leotta solo qualche mese fa. Ora bisogna solo mettersi a lavorare...