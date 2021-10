Vanessa Hessler incinta per la seconda volta: ma del bebè ormai in arrivo non svela il sesso

Caterina presto non sarà più sola. Vanessa Hessler è incinta per la seconda volta. La bella attrice italo americana condivide sul social alcune foto col pancione e annuncia: “Felice di condividere l’eccitante notizia. Noi stiamo in dolce attesa! Baby numero due ti stiamo aspettando!”.

La bionda 33enne e il produttore Gianni Nunnari sono già genitori di Caterina, venuta al mondo il 14 novembre 2015 che che tra poco compirà 6 anni. Il compagno di Vanessa è padre anche di Giulia, 28 anni, avuta dalla sua prima moglie Anna Rita Dell’Atte. La coppia è al settimo cielo. Negli Usa, dove vive, aspetta con ansia la nascita del bebè, di cui, però, non svela il sesso.

