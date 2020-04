“Ho pianto intere settimane chiusa in casa, spaventata e in ansia, ora ho capito che è arrivato il momento di dimostrare al mondo di che pasta siamo fatti”, a parlare Valeria Marini, in quarantena per il corronavirus a casa col fidanzato Gianluigi Martino dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Adriana Volpe, pace con Giancarlo Magalli? «Solo annunciata sui giornali. Nessuna telefonata o messaggio»

Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA