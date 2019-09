Valeria Marini innamorata l nuovo fidanzato è Gianluigi e ha 17 anni meno di lei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo fidanzato per Valeria Marini . La showgirl infatti è finalmente uscita alla scoperta col nuovo compagno, che per i sei mesi d’amore le ha regalato un romantico viaggio a Belgrado e hanno soggiornato in una suite di un hotel di 350 metri quadri.Il nuovo amore della showgirl si chiama Gianluigi Martino , manager calabrese laureato in giurisprudenza che conta 17 anni in meno di Valeria (52 contro i suoi 35). Sembra che si frequentino già da febbraio, ma la Marini avrebbe aspettato per rendere pubblica la relazione.I due sono stati fotografati da “Nuovo” appunto durante la loro mini luna di miele anticipata a Belgrado, fra cene e baci e il viaggio per la Marini si è trasformata anche in un’occasione di lavoro: Valeria infatti, come fa sapere la rivista, ha incontrato i dirigenti di un network del posto che la vorrebbero in una fiction.