Valeria Graci, la foto "body positive" sui social: «Sui fianchi felicità senza filtri»

Valeria Graci sul social lancia un messaggio positivo per tutte le donne. Come molte altre colleghe del mondo dello spettacolo si mostra su Instagram sfidando i pregiudizi e mostrandosi al naturale, senza l’utilizzo di filtri per alterare il risultato finale. Valeria ha postato una foto che la vede in posa sul letto, con indosso soltanto la lingerie: «Io sono bella – ha scritto nella didascalia - e quella sui fianchi è solo felicità senza filtri». La comica ha poi aggiunto una divertente postilla: «P.s. Vi vedo che allargate la foto per vedere l’adipe».

Inutile dire che la condivisione di Valeria Graci ha fatto il pieno di like, con la bacheca piena di commenti di fan che esprimono la loro ammirazione: “Ti ami così come – scrive un follower - sei ed hai vinto tutto”. I complimenti per la scelta di pubblicare la foto senza filtri non mancano e vanno da «Sei un Mito per tutte le VERE Donne!!! Ti lovvo», passando per «Finalmente verità sul web....sei stupenda» e «Chi decide cosa è bello e cosa no??Tu sei bellissima con tutta la tua felicità»..

