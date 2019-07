Valentino Rossi, vacanza sullo yacht con la fidanzata che rimane in topless

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra una gara in motocicletta a l’altra, in pausa dal Gp, l’asso delle due ruoteè partito alla volta di Ibiza, suo meta estiva preferita dove ha anche acquistato una villa, assieme alla fidanzata, la modellaProprio lo scorso agosto i due avevano ufficializzato la love story con un post di coppia dal profilo di Francesca e dopo un anno hanno deciso di trascorrere le vacanze insieme.Valentino, fotografato da “Chi”, hapassato il tempo assieme alla compagnia, che ha anche regalato un topless, e un numeroso gruppo di amici, ospiti dello yatch noleggiato per raggiungere Formentera.La coppia è molto riservata e non ama le occasione pubbliche: “Siamo sempre insieme – ha spiegato la modella alle domande dei follower - ma non ci piace condividere sui social la nostra vita”.