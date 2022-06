Annusa Valentina Nappi, la pornostar opera d'arte al museo: tutti possono partecipare. Ma è polemica

«Annusa Valentina Nappi»: l'attrice hard diventa un'opera d'arte. Per la precisione, la protagonista di una body performance che andrà in scena la sera del 17 giugno al CAM Contemporary Art Museum di Casoria. Lo ha annunciato Antonio Manfredi, ideatore e direttore del museo campano di arte contemporanea, che ha evidenziato all'origine della performance la capacità evocativa del senso dell'olfatto per riflettere sui confini tra dimensione estetica e sensoriale: «Gli odori ci aiutano a riconoscere la realtà e a catalogare quello che è buono e quello che è pericoloso, annusare significa tornare indietro e ricordare quello che si è appreso da piccoli o cercare nuove definizioni per nuovi odori», ha spiegato Manfredi. «Così il corpo dell'attrice hard, Valentina Nappi, preparato con delle essenze dallo chef Pasquale Trotta, si offrirà all'esperienza olfattiva del pubblico mettendo in atto, attraverso le molecole odorose, una corrispondenza alle conoscenze ataviche, ai ricordi e alla definizione stessa della realtà».

Come partecipare

La stessa Valentina Nappi sta pubblicizzando l'evento attraverso i suoi canali social, e a giudicare dai commenti al CAM di Casoria si registrerà il tutto esaurito. Per partecipare alla performance è necessario la prenotazione attraverso la mail visitors.cam@gmail.com e, dopo aver pagato il biglietto, si avrà il diritto di annusare l'attrice hard in qualsiasi parte del corpo si desideri.

La polemica

L'iniziativa è stata salutata con grande entusiasmo dai fan della 31enne campana, ma non sono mancate le critiche: «Ma veramente qualche idiota pagherà per annusarti?», si legge tra i commenti. La risposta è a portata di mano, tra quanti giurano di aver già prenotato.

