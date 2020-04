Valentina Nappi contro le femministe: «Meglio essere stuprata che accettare le vostre imposizioni». Furia sui social: «Vergognati»

Valentina Nappi scandalosa: «Meglio essere stuprata che ... ». Furia sui social: «Vergognati». Nuova provocazione via twitter dalla pornostar Valentina Nappi che ha mandato su tutte le furie gran parte degli utenti social, tanto che il suo nome è al primo posto nei trend topic.

Quando si ha a che fare con Valentina Nappi, quasi sempre c'è una polemica in corso. La Nappi è tornata a far discute con una dichiarazione choc contro le "femministe": «Preferirei essere stuprata che vivere una quotidianità dove la gente non è libera di vivere la sua sessualità come ca**o vuole. Basta con questa ipocrisia sulle donne».

Dichiarazioni che hanno fatto infuriare non solo le femministe, ma tantissimi utenti di Twitter che l'hanno accusata di essere pro strupo: «Vergognati». C'è chi in modo più pragmatico le ha ricordato: «le femministe sono quelle ti hanno permesso di poter votare e di scegliere il lavoro che fai. Se preferisci essere stuprata trasferisciti in un paese in cui le bambine vengono allevate solo per essere un buco per gli uomini e poi ne riparliamo». Una provocazione che l'ha fatta finire nei trend topic.

E chi dovrebbe educare, voi "femministe"? Meglio nessuna educazione. Meglio lo stupro alla limitazione di libertà a cui vorreste sottoporci. — Valentina Nappi (@ValeNappi) April 8, 2020

Valentina Nappi ti ricordo che le femministe sono quelle ti hanno permesso di poter votare e di scegliere il lavoro che fai.

Se preferisci essere stuprata trasferisciti in un paese in cui le bambine vengono allevate solo per essere un buco per gli uomini e poi ne riparliamo. — ⚠️ (@hsview1) April 8, 2020

Spero che qualcuno ti curi.

A distanza, ovvio. Vergognati, essere miserabile. — Angelo Rindone (@AngeloRindone) April 8, 2020

