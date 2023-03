Valentina Ferragni scomparsa dai social, il silenzio preoccupa i fan: «Aveva detto di avere la febbre»

Valentina Ferragni da diversi giorni non posta più foto o storie sul suo profilo Instagram. Solitamente la sorella minore di Chiara Ferragni è molto attiva sui social, che utilizza per comunicare con i suoi numerosissimi fan e follower. L'ultima foto che Valentina ha pubblicato è di tre giorni fa: l'influencer era a Parigi.

Valentina Ferragni, addio ai social?

È risaputo che a volte prendersi una pausa dai social media, soprattutto Instagram, possa davvero giovare alla salute mentale, ed è proprio per questo motivo che molti personaggi dello showbiz alle volte "spariscono" per poi tornare più "carichi" di prima. I follower si chiedono se questo sia stato il ragionamento anche di Valentina Ferragni che da diversi giorni non compare su Instagram.



L'influencer, recentemente, è stata ospite a vari eventi che si sono tenuti a Milano e Parigi in occasione delle fashion week e, in quei frangenti, ha publicato molti post e storie. Da quando, però, ha fatto ritorno in Italia dalla Francia, Valentina non ha più pubblicato nulla. I suoi fan cominciano ad essere preoccupati per il suo silenzio anche perché, prima di assentarsi da Instagram, l'influencer aveva fatto sapere di avere avuto un po' di febbre.

Il lavoro di Valentina Feragni

Valentina Ferragni in questo periodo è molto impegnata con il suo lavoro perché, oltre ai numerosi viaggi che sta facendo, sta anche seguendo tutto lo sviluppo della sua nuova linea di gioielli.