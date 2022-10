Valentina Ferragni, nuova vita da single: a Madrid tra outfit sexy e party notturni, ecco con chi

Valentina Ferragni si gode la vita da single. La sorella di Chiara Ferragni si è lasciata con l'ex compagno Luca Vezil dopo quasi dieci anni di relazione. La voce di una loro possibile rottura circolava ormai da giorni. Tuttavia la conferma del gossip è arrivata direttamente dai profili social dei rispettivi ex fidanzati, che hanno condiviso una stessa Instagram stories.

Ora, l'influencer è single ed è volata a Madrid con alcuni amici. Tra un impegno di lavoro e un altro, la Ferragni si gode anche la movida spagnola sfoggiando outfit sexy e provocanti.

Viaggio a Madrid

Valentina Ferragni non si lascia abbattare. Nonostante la decisione presa da entrambi, la sofferenza della separazione dopo tanti anni di convivenza è inevitabile: «Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta», aveva scritto Valentina Ferragni sul suo profilo Instagram annunciando la fine della sua love story.

La sorella dell'imprenditrice digitale sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, ma anche grandi soddisfazioni sulla sfera professionale. Valentina è volata a Madrid, probabilmente per impegni di lavoro, ma l'influencer non si è lasciata scappare qualche visita da turista nella capitale spagnola... e ovviamente anche qualche party notturno. Per l'occasione la Ferragni ha dato il meglio di sé indossando un outifit sensuale: tutina viola super aderente, maxi scollatura ad incrocio sotto il seno, sandali neri... e via, alla conquista di Madrid.

Insomma lo stile è proprio di famiglia, come Chiara Ferragni anche Valentina ha deciso di osare e di sfoggiare le tendenze del momento.