Valentina Ferragni compie 30 anni e su Instagram "snobba" l'ex fidanzato Luca Vezil

Valentina Ferragni oggi, giovedì 29 dicembre, ha compiuto 30 anni. Su Instagram l'influencer ha condiviso numerose storie di amici e colleghi che le hanno augurato "buon compleanno". Valentina li ha "repostati" tutti, tranne uno: l'ex fidanzato Luca Vezil.

La storia Instagram mancata

Valentina Ferragni e Luca Vezil sono stati una coppia per nove anni e si sono lasciati poco tempo fa di comune accordo (come hanno scritto sui propri profili Instagram). Oggi è un giorno importante per l'influencer che sta festeggiando i suoi 30 anni.

Luca le ha dedicato una storia Instagram scrivendo alla sorella minore di Chiara Ferragni, delle dolci parole. Valentina però, non ha ricondiviso la storia sul proprio profilo come invece ha fatto con tutti gli altri suoi amici.

Strade diverse

Quando Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati, lei aveva spiegato che all'interno della loro relazione c'erano "troppi bassi".

I due hanno quindi deciso di prendere strade diverse e recentemente l'influencer ha dichiarato di volersi solo concentrare sul proprio futuro lavorativo.