Valentina Dallari e l'addio a Junior Cally: «Sparito all’improvviso. E’ da un mese che non lo sento»

Sembra essere arrivata alla fine la love story fra Valentina Dallari e Junior Cally. I due stanno insieme, almeno ufficialmente, dallo scorso ottobre ma, complice la quarantena il rapper, secondo le parole dell’ex protagonista di “Uomini e donne” sarebbe “sparito” da oltre un mese.



E’ stato proprio lei a raccontare l’accaduto dal suo account instagram: “Odio queste cose – ha confessato - mi fanno vomitare, però arrivati a questo punto. Praticamente il mio fidanzato non l'ho mai più sentito, da un giorno all'altro è sparito, è scomparso. Visto che me lo chiedete sempre, ora vi dico la verità, è da un mese che non lo sento, ovviamente mi ha detto che non stava bene, gli ho detto che l'avrei aiutato ed è sparito completamente, poi adesso se ne esce con queste storie in cui posta dei direct dove le puttan* gli mandano la foto del cul*”

La delusione è palpabile: “Da queste persone mi scosto completamente, non sono persona che sta con gente del genere e mi fa anche un bel po' tristezza, però, insomma, ricordatevi di stare almeno a fianco a una persona che almeno ha le pall* e di mollarvi. Tra l'altro io ho avuto rispetto di questa situazione e molte persone l'hanno avuto per me. Ripeto, odio 'ste cose, il gossip on line, 'ste cose mi fanno schifo. Ma questo è stato troppo... Mancanza di rispetto, no grazie”.

