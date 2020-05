Valentina Dallari contro Giulia De Lellis: «Posta la dieta per far crescere un neurone!»

Valentina Dallari si scaglia sul socia contro Giulia De Lellis. L’influencer, tornata a Milano per lavorare e raggiungere i fidanzato Andrea Damante, ha comunicato una dieta ai suoi follower e la Dallari ha ribatutto dalla sua pagina Instagram.

Nelle stories ha allegato il video della De Lellis con la scritta: “La dieta invece per far crescere un neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non la condividere la tua dieta, grazie… La solita superficiale. Raghy, dai su, perché diamo spazio a ‘sta gente?”.

La Dallari ha poi specificato meglio il concetto: “Scusate ma mo basta. Partiamo dal presupposto che il personaggio mi sta antipaticissimo. Per me si tratta di un personaggio ipernegativo e sti cazz*! Non mi importa adesso se i suoi fan mi scrivono “perché tu devi sempre rompere le palle "‘perché tu di qua e di là". Ragazzi per favore: apriamo gli occhi (…) Questa cazz*di quarantena sarà servita per aprire gli occhi o no?

E magari non dare credito a questa gente che non ha né arte né parte? Sono persone che non trasmettono niente se non cazzat*! Cazzat*, ecco. La cosa più preoccupante è che c’è chi le dà lavoro. Quelli sono proprio…. Neanche mi esprimo. Loro aiutano il danno a diventare un mega danno”.

Ultimo aggiornamento: 18:40

