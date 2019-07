Valentina Dallari bloccata sui social: «E' stata Kendall Jenner per un commento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Io ho sempre amato Kendall, che è la mia preferita. Ho solo detto che lei è così magra e spero che non significhi che ha dei problemi”, Valentina Dallari su tutte le furie. L’ex tronista di “Uomini e donne” è stata bloccata sul social da Kendall Jenner per un commento: “Morale, mi ha bloccata. Non so cosa dire, sono sconvolta”.Valentina, che in passato ha sofferto di anoressia, ha spiegato l’accaduto in una stories di Instagram: “Ragazzi, Kendall Jenner mi ha bloccato – ha raccontato - Sono allucinata. Ieri ho commentato una sua foto scrivendo che era troppo magra. Hanno iniziato a scrivermi delle cattiverie per questo. Allora ho smesso di guardare le risposte al mio commento. Quando tocchi le Kardashian la gente impazzisce”.Anche per lei non sono mancate poi le accuse: “Mi hanno accusato aver fatto a Kendall quello che hanno fatto a me. Vi dico solo che a me scrivevano cose ben diverse dal chiedere come sta una persona. Prima di parlare di bodyshaming, informatevi su cos’è”.