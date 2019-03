Valentina Allegri: «Ambra e papà? Sono molto presi, lei più gelosa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’impresa, targata, dellaresterà a lungo: ma anche in quello di, figlia di Max, allenatore juventino. Valentina è stata protagonista di, e come scrive il Corriere dello Sport, ha parlato dell’impresa di ieri sera e del rapporto con Ambra Angiolini, nuova compagna di papà.Da poco tornata single con il cantante del Volo, la figlia di Allegri è stata portata in un locale di spogliarelli maschili, con una benda sugli occhi: il tutto per farle tornare il sorriso dopo la delusione amorosa. Ma la giovane ci tiene a specificare: «Io con un calciatore? Mai, la loro carriera finirebbe in un attimo», dice.Papà Allegri, confessa Valentina, è molto geloso: «Ogni tanto mi manda dei messaggi con le foto che pubblico sui social». «Ambra? Li vedo entrambi molto presi. Quando papà si innamora, corre, e adesso lo sta facendo». Anche Ambra ha chiamato Valentina dopo la vittoria con l’Atletico: «Con lei ci sentiamo. Se è più gelosa lei o lui? Mi sa lei». Infine, un commento sul gesto di Simeone all’andata, replicato da Ronaldo al ritorno: «Papà non lo avrebbe mai fatto, penso che sia stato un eccesso di euforia».