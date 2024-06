«Vacanze alle Maldive con 50 euro al giorno»: la travel influencer svela il trucco per risparmiare

Una influencer ha dimostrato al suo pubblico su Instagram che andare in vacanza alle Maldive può non essere tanto costoso: ecco il suo incredibile viaggio per una spesa minima. Kara, il cui account Instagram si chiama @okay.kara.travels, è stata alle Maldive spendendo davvero poco: la ragazza ha documentato ciò che ha fatto durante il primo giorno con soli 50 euro.

Secondo Travel Republic, una settimana di permanenza in queste isole spettacolari dell'Oceano Indiano costa in media 1.700 sterline (cioè 2 mila euro) a persona. Centinaia di utenti, quindi, erano interessati a sapere come Kara avesse abbattuto i costi. La ragazza ha raccontato tutto il viaggio nei minimi dettagli: «Siamo appena atterrati a Malé e stiamo tentando di viaggiare alle Maldive con un budget limitato. Sono già scioccata da quanto tutto sia conveniente!».

«Abbiamo appena volato dal Regno Unito a Malé, ci sono volute 24 ore per arrivare qui, quindi é stata una giornata di viaggio molto, molto lunga. Ma dobbiamo ancora raggiungere il nostro hotel che si trova su una delle isole locali. Io e la mia amica Tasha abbiamo scoperto che se soggiorni sulle isole delle Maldive invece che su un'isola resort è molto, molto più conveniente». L'arcipelago, infatti, è composto in tutto da 1.087 isole, ma soltanto 220 sono permanentemente abitate. Milaidhoo, Komandoo e Baros sono tra le più popolari tra i turisti ed offrono alberghi lussuosi e, dunque, molto costosi: secondo l'influencer basta non andare su queste.

La vacanza con meno di 50 euro

Kara e Tasha hanno optato per l'isola di Thulusdhoo. «Anche se si trova a soli 26 km da Malé, la capitale delle Maldive, è meno affollata rispetto alle altre isole della zona. Alcuni lo conoscono come un tesoro nascosto, che vanta luoghi idilliaci per il surf e vivaci barriere coralline», riporta The Mirror. E quanto costa qui un hotel? Meno di 33 euro a notte, dice la ragazza su Instagram: «Siamo stati prelevati al terminal dei traghetti dal nostro hotel e siamo stati portati al nostro albergo sulla spiaggia che costa letteralmente 28 sterline a persona per notte, che include la tassa di soggiorno alle Maldive e la colazione ogni mattina».

Poi, per riuscire a muoversi dall'isola di Thulusdhoo e visitare l'arcipelago, Kara e gli amici hanno scelto di utilizzare un traghetto, anziché idrovolanti o motoscafi meno economici, spendendo così soltanto 2 sterline. L'unica pecca è che si perde davvero molto tempo a spostarsi in traghetto e spesso ce n'è solo uno al giorno. Le ragazze, però, erano determinate a risparmiare. Per la cena al ristorante, le due amiche sono state fortunatissime: hanno trovato un posto in cui hanno pagato soltanto 6 sterline. Alla fine del primo giorno, quindi, ognuna ha speso meno di 50 euro. «E' stato un enorme successo», conclude Kara.