Ursula Corberó, il nudo in bianco e nero aggira la censura di Instagram e fa impazzire anche Chiara Ferragni

Ursula Corberó pubblica due foto in bianco e nero ad altissimo contenuto erotico, aggira la censura di Instagram e fa impazzire tutti i follower. Compresa l'amica Chiara Ferragni.

L'attrice spagnola, divenuta famosa in tutto il mondo per il ruolo di Tokyo nella serie tv La casa di carta, ha infatti pubblicato due scatti in bianco e nero dove indossa solo degli slip e un paio di anfibi (oltre ad alcuni anelli e una collana che sfuggono alla maggior parte dei follower). Seduta su un letto, in una delle due foto Ursula Corberó appare assorta e nell'altra lancia uno sguardo languido all'obiettivo. Grazie ad un semplice stratagemma, quello di coprire uno dei capezzoli, l'attrice è riuscita ad evitare che Instagram censurasse il post, che come didascalia non ha parole, ma un semplice cuore di colore nero.

Il risultato è, ovviamente, l'estasi dei tantissimi follower dell'attrice 31enne. Il primo fan di Ursula Corberó, il fidanzato Chino Darin, ha pubblicato un emoji con la testa che scoppia, ma sono tantissimi i vip che hanno apprezzato la sensualità dell'attrice spagnola. Anche Chiara Ferragni, legata da amicizia e stima a Ursula Corberó, si unisce al coro di complimenti e, in inglese, scrive: «Fighissima».

